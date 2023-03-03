Терапевт Доржиев объяснил, чем разрешено запивать таблетки

Лекарства следует запивать только водой, так как другие напитки могут ослабить или нейтрализовать лечебный эффект. Об этом терапевт №2 Зандан Доржиев рассказал Pravda.Ru.

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По словам специалиста, в сочетании с фруктовыми соками не сработают гормональные контрацептивы, сердечные препараты. В этом же списке лекарства, которые принадлежат к группе антацидных.

Чай содержит танин, который, сталкиваясь с определенными действующими веществами лекарств, образует нерастворимые соединения. Это не только снижает эффективность препарата, но и сильнее нагружает печень. Если запить успокоительное кофе, препарат подействует противоположным образом. В таком случае лекарство только усилит возбуждение.

Зандан Доржиев также предупредил, что ни одно лекарство нельзя сочетать со напитками. Действие одних препаратов алкоголь усиливает, других — ослабляет. Кроме того, из-за них в организме образуются токсичные соединения.