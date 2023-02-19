В России создали свою "умную" таблетницу

Ученые из Тюменского государственного университета Тюменского индустриального университета и Тюменского медицинского университета разработали собственную портативную таблетницу и мобильное приложение, чтобы вовремя принимать лекарства и биологически активные добавки. Об этом "Газете.ру" рассказали в НТИ.

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Корпус "умной" таблетницы распечатали на 3D-принтере. Внутри нее аккумулятор, который 10 часов непрерывно выборочно выдает лекарства. Приложение позволяет настроить время и количество таблеток, которые принимает хозяин таблетницы или его родственники. Уведомления приходят в чат-бот.

По словам руководителя проекта Дениса Кострицына, большая часть жителей России нарушает режим лечения, который назначает врач. Почти 88% россиян хотя бы однажды забывали принять лекарства, а 70% пожилых пациентов не понимают инструкции доктора.

При этом умные медицинские устройства, которые доступны на мировом рынке, не популярны в России из-за непрямых продаж и английского языка, на который рассчитан интерфейс приложений и который понятен не всем пользователям. В России до этого были доступны только механические таблетницы и органайзеры.

Отечественная портативная таблетница будет стоить около 1900 рублей, а на подписку на приложение понадобится 279 рублей в месяц.