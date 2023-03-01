В России доказали, что у ожирения опухолеподобная природа

Российские ученые подтвердили, что ожирение по своей природе подобно опухоли. Об этом руководитель лаборатории неофункционализации генов Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН и лаборатории молекулярной биологии НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА РФ Андрей Козлов рассказал "Газете.ру".

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Ученый пояснил, что эксперимент подтвердил: TSEEN-гены, которые действуют в опухолях, работают и в образцах жировой ткани пациентов, которым диагностировали крайнюю форму ожирения.

TSEEN-гены — эволюционно новые человеческие гены, и они работают во всех опухолях. Это генетический материал, позволяющий возникнуть новым прогрессивным признакам. Наследуемые новообразования могли иметь большое значение в ранней эволюции многоклеточных организмов: вероятно, они обеспечивали организм дополнительными клеточными массами, чтобы появлялись клетки, ткани и органы новых типов.

Похожая логика оказалась применима к жировым тканям, но характерным только для ожирения, а не для нормального состояния здоровья. Это означает, что ученым удалось получить прямое экспериментальное доказательство того, что ожирение возникает и ведет себя как опухоль.

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