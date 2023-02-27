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51 минуту назад

Population Studies: Люди с высоким ИМТ имеют больший риск преждевременной смерти

Мира Маркина

Ранее считалось, что избыточная масса тела влияет на риск преждевременной смерти не больше, чем недостаток веса. Однако последние исследования ученых Университета Колорадо опровергают теорию о U-образной кривой. Соответствующая новость появилась в журнале Population Studies.

Согласно новым подсчетам, люди с низким индексом массы тела (18,5-22,5) умирают реже тех, кто имеет ожирение или лишний вес. Однако риск смерти возрастает по мере появления лишних килограммов

«Предыдущие исследования показывали, что из-за высокого ИМТ умирало от 2 до 3% взрослого населения США, однако реальное число смертей оказалось в восемь раз больше», – заявили авторы исследования.

То есть, в среднем одна из шести смертей связана с лишним весом или ожирением. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные около 18 тысяч человек. Все они были участниками Национального исследования здоровья и питания (NHANES) – с 1988 по 2015 год. Около четырех с половиной тысяч человек умерло за указанный период.

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Ученые выяснили, что худший профиль здоровья был у тех, кто имел лишние килограммы до начала исследования, а к его окончанию достигли нормального веса. Таких оказалось 20%.

У 37% мужчин и женщин с избыточным весом и 60% – с ожирением оказались лучшие показатели здоровья. Отмечается, что до начала исследования у них был низкий ИМТ. В этом и скрывалась ловушка.

«Их показатели здоровья были лучше, из-за чего ученые ошибочно считали высокий ИМТ менее рискованным, чем он есть на самом деле», – заключили авторы работы.

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