Ранее считалось, что избыточная масса тела влияет на риск преждевременной смерти не больше, чем недостаток веса. Однако последние исследования ученых Университета Колорадо опровергают теорию о U-образной кривой. Соответствующая новость появилась в журнале Population Studies.

Согласно новым подсчетам, люди с низким индексом массы тела (18,5-22,5) умирают реже тех, кто имеет ожирение или лишний вес. Однако риск смерти возрастает по мере появления лишних килограммов

«Предыдущие исследования показывали, что из-за высокого ИМТ умирало от 2 до 3% взрослого населения США, однако реальное число смертей оказалось в восемь раз больше», – заявили авторы исследования.

То есть, в среднем одна из шести смертей связана с лишним весом или ожирением. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные около 18 тысяч человек. Все они были участниками Национального исследования здоровья и питания (NHANES) – с 1988 по 2015 год. Около четырех с половиной тысяч человек умерло за указанный период.

Ученые выяснили, что худший профиль здоровья был у тех, кто имел лишние килограммы до начала исследования, а к его окончанию достигли нормального веса. Таких оказалось 20%.

У 37% мужчин и женщин с избыточным весом и 60% – с ожирением оказались лучшие показатели здоровья. Отмечается, что до начала исследования у них был низкий ИМТ. В этом и скрывалась ловушка.

«Их показатели здоровья были лучше, из-за чего ученые ошибочно считали высокий ИМТ менее рискованным, чем он есть на самом деле», – заключили авторы работы.

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