Колопроктолог объяснила, какой спорт может вызвать геморрой

Если есть предрасположенность к геморрою, не стоит заниматься бодибилдингом, борьбой и некоторыми другими видами спорта. Об этом колопроктолог Анастасия Травникова рассказала "Газете.ру".

Фото: Pxhere Pxhere

Специалист посоветовала выбирать виды спорта, отличные от бодибилдинга, борьбы и рукопашного боя, тяжелой атлетики, фигурного или роликового катания, а также велосипеда.

Анастасия Травникова объясняет, что людям с риском геморроя нежелательно напрягать зону прямой кишки, низ живота. При этом важно, чтобы любые тренировки предполагали общий контроль состояния здоровья, не перегружали человека, а также были периодическими и систематическими.

Правильнее всего при склонности к геморрою будет заниматься бегом, плаванием, пилатесом. Подойдут также стретчинг, занятия на фитболе, степ-аэробика, подвижные игры. Пожилым, тем, кто востанавливается после травмы, и людям с ограниченными возможностями здоровья стоит обратить внимание на лечебную физкультуру.