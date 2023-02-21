Тренер назвала правильный способ ежедневно заниматься спортом

Важно заниматься спортом правильно, чтобы не навредить себе. Тренер Жаклин Крокфорд рассказала о главных правилах тренировок. Ее слова приводит Shape.

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Эксперт утверждает, что ежедневно можно делать кардио. Важно, чтобы тренировки были в умеренном темпе. Она рекомендует выбрать езду на велосипеде или бег.

Ученый-физиолог Нил Пир советует делать упражнения, которые задействуют несколько групп мышц, — например, берпи. При этом он подчеркнул, что не надо прорабатывать одни и те же мышцы два дня подряд.