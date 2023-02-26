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30 минут назад

Ученые предупредили о всплеске инфекций из-за устойчивых к лекарствам бактерий

Диана Товсепова

Центры США по контролю и профилактике заболеваний выпустили медико-санитарные рекомендации , чтобы предупредить общественность об увеличении числа устойчивых к лекарствам бактерий, называемых шигеллами.

Ученые: мир ждет всплеск инфекций из-за устойчивых к лекарствам бактерий
Фото: UnsplashUnsplash

Для этих конкретных лекарственно-устойчивых штаммов шигелл доступно ограниченное количество противомикробных препаратов, и они также легко передаются, предупредили в ведомстве.

Они также способны передавать гены устойчивости к противомикробным препаратам другим бактериям, поражающим кишечник.

Шигеллезные инфекции, известные как шигеллез, могут вызывать лихорадку, спазмы в животе, тенезмы и кровавую диарею.

Бактерии могут распространяться фекально-оральным путем, от человека к человеку, через зараженную пищу и воду.

В то время как шигеллез обычно поражает маленьких детей, сейчас стали чаще наблюдаться инфекции, устойчивые к противомикробным препаратам, среди взрослого населения, особенно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, бездомных, международных путешественников и людей, живущих с ВИЧ.

По данным ведомства, процент инфекций, вызванных лекарственно-устойчивыми штаммами бактерий, увеличился с нуля в 2015 году до 5% в 2022 году.

В недавнем отчете Организации Объединенных Наций говорится, что около 5 миллионов смертей во всем мире были связаны с устойчивостью к противомикробным препаратам в 2019 году, и ожидается, что ежегодные потери возрастут до 10 миллионов к 2050 году, если не будут предприняты шаги, чтобы остановить распространение такой устойчивости к лекарствам.

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