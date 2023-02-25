Названы симптомы болезней печени для обращения к врачу

Гематолог и хирург Дмитрий Монахов рассказал о симптомах, сигнализирующих о проблемах с печенью. Об этом сообщает "Говорит Москва".

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Он отметил, что в тяжелых случаях болезней печени, орган все-таки начинает болеть. Однако часто заболевание может проходить без видимых симптомов. Иногда проблемы с органом могут проявляться усталостью, слабостью и вялостью. Как правило, так проявляются первые симптомы заболевания печени.

Уже позднее начинают появляться более серьезные симптомы: пожелтение кожи, потемнение мочи, а также сосудистые звездочки на руках. Как отметил Монахов, при появлении этих симптомов нужно обращаться к врачу.