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1 час назад

Неврологи выяснили, как облегчить болезнь Паркинсона ультразвуком

Мира Маркина

Ученые из Университета Мэриленда обнаружили, что сфокусированный ультразвук способен уменьшить дрожание и повысить подвижность у людей с болезнью Паркинсона. Соответствующая статья появилась в New England Journal of Medicine.

Исследователи работали с 94 пациентами, у которых диагностирована болезнь Паркинсона. Их разделили на две группы, не опираясь на какие-либо критерии. Те, кто попал в контрольную группу, прошли фиктивную процедуру, а пациенты из экспериментальной — ультразвуковое лечение без разрезов.

Через три месяца симптомы болезни Паркинсона уменьшились у 32% пациентов из контрольной группы и 70% из экспериментальной. У многих из них эффект от процедуры сохранялся через год после ее прохождения.

Специалисты открыли, какой анализ поможет выявить болезнь Паркинсона

Среди характерных симптомов болезни Паркинсона дрожь, скованность, а также затрудненные баланс и координацию. Глубокая стимуляция мозга хирургически имплантированными электродами, которую иногда используют для лечения, не до конца безопасна. Есть небольшой риск серьезных побочных эффектов, в числе которых инфекция и кровоизлияние в мозг.

Методика, которую разработали в Университете Мэриленда, не требует разрезов, а пациент на время процедуры остается в сознании.

Ранее "Рамблер" рассказывал, из-за чего возникает болезнь Паркинсона.

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