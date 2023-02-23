Врач опроверг популярный миф о сахарном диабете

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин опроверг популярный миф о том, что при сахарном диабете запрещены физические нагрузки. Об этом он заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

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По словам медика, многие больные сахарным диабетом пациенты считают, что им противопоказаны нагрузки. Однако на самом деле это не так.