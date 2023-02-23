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34 минуты назад

Врач Агапкин опроверг популярный миф о сахарном диабете

Мира Маркина

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин опроверг популярный миф о том, что при сахарном диабете запрещены физические нагрузки. Об этом он заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Врач опроверг популярный миф о сахарном диабете
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, многие больные сахарным диабетом пациенты считают, что им противопоказаны нагрузки. Однако на самом деле это не так.

Диабетикам необходима физическая активность. Она улучшает чувствительность мышечных тканей к инсулину. Как объяснил врач-реабилитолог, это позволяет больным, даже с сахарным диабетом первого типа, уменьшить количество инсулина, который они вводят.

Врач рассказала, как диабет связан с запахом изо рта

Ранее гастроэнтеролог назвал неочевидную причину молочницы.

Новости,Сергей Агапкин,
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