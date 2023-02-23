Врач опроверг популярный миф о сахарном диабете

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин опроверг популярный миф о том, что при сахарном диабете запрещены физические нагрузки. Об этом он заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам медика, многие больные сахарным диабетом пациенты считают, что им противопоказаны нагрузки. Однако на самом деле это не так.
Диабетикам необходима физическая активность. Она улучшает чувствительность мышечных тканей к инсулину. Как объяснил врач-реабилитолог, это позволяет больным, даже с сахарным диабетом первого типа, уменьшить количество инсулина, который они вводят.