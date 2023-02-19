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2 часа назад

Выяснилось, что грибное искусственное мясо предотвращает рак кишечника

Мира Маркина

Ученые из Университета Нортумбрии выявили, что искусственное мясо из грибов делает ниже риск рака кишечника и улучшает его микрофлору. Соответствующую научную статью опубликовал European Journal of Nutrition.

Грибное искусственное мясо предотвращает рак кишечника
Фото: PxherePxhere

Двадцать здоровых участников эксперимента, разделили на две группы. В первой люди каждый день съедали 240 граммов красного обработанного мяса, а во второй вместо него ели искусственное.

Через две недели такого питания ученые взяли на анализ кал и мочу участников эксперимента и проанализировали генотоксины — вещества, которые отвечают за развитие онкологических заболеваний. Во второй группе показатели стали заметно ниже, а в первой — выше, если сравнивать с анализами в начале исследования.

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Помимо этого, у второй группы улучшилось здоровье кишечника: стало больше микроорганизмов, которые защищают от опухолей и воспалительных процессов. В первой группе, напротив, увеличилось количество бактерий, которые связаны с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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