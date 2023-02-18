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2 часа назад

Биологи выявили, что препарат от инсульта может смягчить шизофрению

Мира Маркина

Ученые из Университета Нагои обнаружили, что сосудорасширяющее лекарство, которое назначают больным с инсультом, может ослабить симптомы шизофрении. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Pharmacological Research.

Выяснилось, что препарат от инсульта может смягчить шизофрению
Фото: PxherePxhere

Согласно предыдущим исследованиям, число копий гена ARHGAP10 связано с симптомами шизофрении. Этот ген кодирует белок, который участвует в регуляции вещества RhoA. Предполагалось, что белок RhoA, который кодирует этот ген, может быть мишенью для лекарств, используемых в борьбе с шизофренией.

Исследователи провели эксперимент на мышах с мутациями гена ARHGAP10. У животных зафиксировали симптомы, которые возникают у шизофреников. Мышам давали препарат фасудил, который способен замедлять работу фермента ROCK, помогающего белку RhoA.

Простой тест на шизофрению

В результате эксперимента у мышей мышей смягчились симптомы шизофрении. По мнению авторов, фасудил или замедлители ROCK могут стать терапевтическими препаратами против шизофрении.

Ранее "Рамблер" писал о психиатрических заболеваниях, которые обостряются весной.

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