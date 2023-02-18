Ученые заявили об опасности МРТ

Медики из США установили, что соединения гадолиния, которые используются для повышения контраста МРТ-изображений, обладают способностью проникать внутрь клеток почек и накапливаться в них, формируя наночастицы металла, вызывающие тяжелые сбои в работе органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Нью-Мексико (UNM).

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Исследователи изучили образцы тканей пяти добровольцев, которые неоднократно проходили МРТ с контрастом, и сравнили их с образцами пяти добровольцев, никогда подобную процедуру не проходивших.

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«Я крайне удивился после того, как мы обнаружили наночастицы гадолиния в клетках почек всех пяти добровольцев. Пока не понятно, как его атомы высвобождаются из препаратов, проникают в клетки и образуют там эти частицы», – приводит пресс-служба слова доцента UNM Брента Вагнера.

В последние десятилетия в медицине активно используются особые вещества – контрастирующие агенты, проникающие в исследуемые специалистами ткани органов или раковые опухоли. В них они накапливаются, «подсвечивая» исследуемый объект во время диагностики. При этом такой способностью обладают далеко не все элементы и молекулы, значительная часть из них токсична для организма.

Контрастирующие агенты в том числе создаются на основе редкоземельного металла гадолиния и его соединений. При этом атомы данного металла «упаковываются» особым образом – это мешает им взаимодействовать с клетками организма и снижает токсичность средств для повышения контрастности МРТ-изображений.

Проведенное исследование установило, что атомы металла все-таки попадают в ткани органов пациентов и могут в них накапливаться. В частности, значительная часть гадолиния «оседает» внутри почек больных, в клетках которых начинают формироваться наночастицы этого металла. Доказательства этого были получены в ходе опытов на мышах – даже однократное введение контраста на основе гадолиния в тело грызунов вызывало формирование множества ежеобразных наночастиц из гадолиния в клетках кровеносных сосудов и эпителия почек.

При этом появление данных структур сопровождалось нарушениями в работе почек, свидетельствуя о высокой опасности контрастных агентов на базе гадолиния для организма пациентов.

Полученные данные говорят о том, что необходимо создавать новые средства, способные повышать контрастность МРТ и не наносить вред организму пациентов, резюмировали ученые.