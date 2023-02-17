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2 часа назад

В Австралии впервые за 50 лет человек умер от редкого вида энцефалита

Мира Маркина

В Булок Шире женщина умерла от вируса энцефалита долины Муррея. Об этом сообщает Daily Mail.

Сначала врачи думали, что женщина больна японским энцефалитом, но после смерти уточнили диагноз. Это первый летальный исход от вируса энцефалита долины Муррея почти за полвека.

Согласно предположению Минздрава Австралии, женщина могла заразиться, побывав на водоемах. После сильного наводнения 2022 года в долине реки Муррей возникли идеальные условия для того, чтобы размножались комары — переносчики вируса.

Могут ли грипп, ветрянка и другие вирусы спровоцировать деменцию

У части людей, больных энцефалитом долины Муррея, возникает угнетение нервной системы и отекает мозг. Вакцины, которая защищала бы от этого заболевания, нет.

Ранее ВОЗ сообщила о новой вспышке смертельного вируса.

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