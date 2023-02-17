В Булок Шире женщина умерла от вируса энцефалита долины Муррея. Об этом сообщает Daily Mail.

Сначала врачи думали, что женщина больна японским энцефалитом, но после смерти уточнили диагноз. Это первый летальный исход от вируса энцефалита долины Муррея почти за полвека.

Согласно предположению Минздрава Австралии, женщина могла заразиться, побывав на водоемах. После сильного наводнения 2022 года в долине реки Муррей возникли идеальные условия для того, чтобы размножались комары — переносчики вируса.

У части людей, больных энцефалитом долины Муррея, возникает угнетение нервной системы и отекает мозг. Вакцины, которая защищала бы от этого заболевания, нет.