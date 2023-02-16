ВОЗ сообщил о новой вспышке смертельного вируса

Некоторое время назад стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает срочное совещание по поводу вспышки смертельного вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Роспотребнадзор, в свою очередь, на фоне этого усилил санитарно-карантинный контроль; Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр", которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Известно, что новый вирус со смертностью 90% является ближайшим родственником лихорадки Эбола. Марбург передается людям от плодовых летучих мышей. Среди людей он распространяется путем прямого контакта с биологическими жидкостями больных людей, а также поверхностями и материалами.

В Экваториальной Гвинее от заболевания уже погибли девять человек, еще у 16 человек есть похожие симптомы.

В начале заражения у пациентов наблюдается высокая температура, сильные головные боли, выраженное недомогание. Заболевание развивается быстро, и через некоторое время появляется рвота с кровью, сильная диарея, боль в животе, кровотечение из носа, десен, глаз.

Отмечается, что вакцины против вируса до сих пор нет, лечения — тоже. А шансы на выживание повышает регидратация и купирование конкретных симптомов болезни.

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