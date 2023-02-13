Если заметить заболевание на ранней стадии, то у вас будет больше шансов эффективно его вылечить. Однако симптомы некоторых заболеваний могут быть похожи на обычные и неопасные проявления, с которыми сталкивается каждый.

Так, признаки варикоза можно спутать с переутомлением. Об этом рассказал хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян изданию «Газета.Ru».

По словам врача, расширение вен на ранней стадии проявляется усталостью, тяжестью в ногах, ночными судорогами и отеками. Таким симптомам люди обычно не уделяют столько внимания и обращаются к специалисту только, когда уже видят расширенные вены, просвечивающие через кожу.

Флеболог Авакян также назвал причины, которые приводят к развитию варикоза. Среди них сидячая или стоячая работа, постоянный подъем тяжестей, неправильное питание, лишний вес, неравномерные нерациональные силовые нагрузки, неудобная обувь, состояния, когда затруднена работа венозной системы ног;

ношение неудобной обуви.