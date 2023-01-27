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2 часа назад

Флеболог Тадевосян предупредил работников на удаленке о повышенном риске тромбоза

Мира Маркина

У сотрудников, которые работают удаленно, повышается риск тромбоза. Об этом "Известиям" рассказал хирург, флеболог Геворг Тадевосян.

Флеболог предупредил удаленных работников о риске тромбоза
Фото: PxherePxhere

"За последние годы тенденция перехода на работу на дому, что требует как минимум восьмичасового пребывания в положении сидя, всё больше приводит к застойным явлениям, отекам нижних конечностей — как при наличии варикозной болезни, так и у здоровых людей. Таким образом, повышается риск застоя венозной крови в тканях голеней, что может привести к печальным последствиям", — предупредил врач.

По словам Тадевосяна, сидячий образ все чаще приводит к тромбозу глубоких вен. Риск сохраняется, даже если у человека нет варикозной болезни. При этом доступны новые методы, которые позволяют анализировать свертываемость крови и выявлять генетические нарушения. Чтобы можно было спрогнозировать осложнения, говорит доктор, обследование у флеболога должно включать в себя не только ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) вен, но и лабораторную диагностику свертывающей системы крови.

"Как известно, основной помпой, разгоняющей венозную кровь от нижних конечностей к сердцу, является работа икроножных мышц, а постоянное пребывание в сидячем положении может нарушить данный механизм, приведя к замедлению тока венозной крови от нижних конечностей и в совокупности с другими факторами стать причиной тромбоза", — пояснил Тадевосян.

Чтобы не допустить возможных осложнений, врач порекомендовал носить эластический медицинский трикотаж и регулярно тренировать голени — это поможет разогнать кровь.

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