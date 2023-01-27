Флеболог предупредил удаленных работников о риске тромбоза

"За последние годы тенденция перехода на работу на дому, что требует как минимум восьмичасового пребывания в положении сидя, всё больше приводит к застойным явлениям, отекам нижних конечностей — как при наличии варикозной болезни, так и у здоровых людей. Таким образом, повышается риск застоя венозной крови в тканях голеней, что может привести к печальным последствиям", — предупредил врач.

По словам Тадевосяна, сидячий образ все чаще приводит к тромбозу глубоких вен. Риск сохраняется, даже если у человека нет варикозной болезни. При этом доступны новые методы, которые позволяют анализировать свертываемость крови и выявлять генетические нарушения. Чтобы можно было спрогнозировать осложнения, говорит доктор, обследование у флеболога должно включать в себя не только ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) вен, но и лабораторную диагностику свертывающей системы крови.