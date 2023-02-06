Врачи спасли девушку с учащенным пульсом от смертельной патологии

Британка Джейд Кук обратилась к врачам с жалобами на слабость и учащенный пульс. Сперва они списали ее симптомы на тревожность. Однако промедление с поиском истинной причины едва не стоила девушке жизни. Ее историю рассказали в New York Post.

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Плохое самочувствие мешало Кук заниматься йогой. Но врачи лишь разводили руками.

«В конце концов мама пошла со мной и настояла, чтобы мне сделали рентген. Он показал, что мое сердце увеличено», – рассказала необычная пациентка журналистам.

Джейд Кук была носителем редкой патологии – «дилатационной кардиомиопатии». Сердце женщины было не просто увеличено, мышцы его камер постоянно растягивались, а кровь не поступала в достаточном количестве. То есть, оно функционировало лишь на 11% из ста возможных.

Решить проблему Кук удалось сложной операций по имплантации кардиовертера-дефибриллятора и кардиостимулятора. Хирурги спасали сердце Джейд в течение пяти часов. Спустя время женщина смогла вернуться к любимой йоге. Теперь британка призывает родных и близких обязательно оставаться внимательными к своему здоровью.

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