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1 час назад

Онколог Доронин назвал слабость признаком нехватки магния

Мария Каткова

Леонид Доронин, врач-онколог, рассказал о симптомах, которые могут появляться из-за нехватки магния в организме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, нехватку магния в организме может выдать усталость, слабость, тошнота и потеря аппетита. Такие симптомы могут появиться из-за неправильного питания, приема антибиотиков и различных заболеваний.

Как нельзя восполнять дефицит витамина D

Также врач отметил, что если человек на протяжении длительного времени не обращает внимания на симптомы и не проверяет количество магния, то у него могут появиться различные заболевания. Например сахарный диабет, остеопороз и мигрень. Также из-за нехватки этого микроэлемента могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее сообщалось, что назван способ восполнить дефицит витаминов в конце зимы.

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