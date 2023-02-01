Леонид Доронин, врач-онколог, рассказал о симптомах, которые могут появляться из-за нехватки магния в организме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, нехватку магния в организме может выдать усталость, слабость, тошнота и потеря аппетита. Такие симптомы могут появиться из-за неправильного питания, приема антибиотиков и различных заболеваний.

Также врач отметил, что если человек на протяжении длительного времени не обращает внимания на симптомы и не проверяет количество магния, то у него могут появиться различные заболевания. Например сахарный диабет, остеопороз и мигрень. Также из-за нехватки этого микроэлемента могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.