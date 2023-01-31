Холестерин — полезное вещество, если потреблять его в ограниченном количестве. Он способствует устойчивости клеточных мембран, участвует в синтезе стероидных и половых гормонов, витамина D и желчных кислот, заявил в своем Telegram-канале хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.
По словам специалиста, существует плохой и хороший холестерины. Вопреки привычному мнению, первый ничуть не меньше важен для здоровья, чем второй. При непревыщающих норму показателях он оказывает поддержку работе иммунной системы, заявил врач.
"Если у вас высокий уровень холестерина, то придется отказаться от жирного мяса, свинины, сала, сливочного масла — это все продукты, в которых содержится большое количество холестерина, особенно плохого", — рассказал доктор, добавив, что повышенный холестерин опасен для сердечно-сосудистой системы.
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