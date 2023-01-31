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2 часа назад

Андролог Гадзиян назвал богатые холестерином продукты

Катерина Саломе

Холестерин — полезное вещество, если потреблять его в ограниченном количестве. Он способствует устойчивости клеточных мембран, участвует в синтезе стероидных и половых гормонов, витамина D и желчных кислот, заявил в своем Telegram-канале хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

По словам специалиста, существует плохой и хороший холестерины. Вопреки привычному мнению, первый ничуть не меньше важен для здоровья, чем второй. При непревыщающих норму показателях он оказывает поддержку работе иммунной системы, заявил врач.

Как часто надо сдавать кровь на холестерин

"Если у вас высокий уровень холестерина, то придется отказаться от жирного мяса, свинины, сала, сливочного масла — это все продукты, в которых содержится большое количество холестерина, особенно плохого", — рассказал доктор, добавив, что повышенный холестерин опасен для сердечно-сосудистой системы.

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