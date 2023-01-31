"Если у вас высокий уровень холестерина, то придется отказаться от жирного мяса, свинины, сала, сливочного масла — это все продукты, в которых содержится большое количество холестерина, особенно плохого", — рассказал доктор, добавив, что повышенный холестерин опасен для сердечно-сосудистой системы.