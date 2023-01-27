Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Врачи выяснили, что орехи могут реально помочь здоровью сердца

Диана Товсепова

Ученые выяснили, что употребление в пищу орехов положительно влияет на метаболизм триптофана, что полезно для сердца и психики.

Врачи выяснили, что орехи могут реально помочь здоровью сердца
Фото: PxherePxhere

В статье, опубликованной в журнале Nutrients, исследователи обнаружили, что употребление смешанных орехов (миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, макадамия, пекан, кедровые орехи, фисташки и грецкие орехи) положительно влияет на метаболизм незаменимой аминокислоты триптофана у людей с избыточным весом и ожирением. В частности, наблюдалось увеличение как кардиозащитных метаболитов триптофана, так и нейротрансмиттера серотонина.

Видео дня

В предыдущем исследовании ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе продемонстрировали, что употребление 1,5 горсти лесных орехов в день в течение 24 недель приводило к снижению веса, повышению чувства сытости, снижению диастолического артериального давления и снижению частоты сердечных сокращений. показатель. Триптофан (содержащийся в орехах) считается важным фактором сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Он метаболизируется в кишечнике с образованием многих биоактивных метаболитов, которые важны для иммунной регуляции, влияющей на хронические заболевания, такие как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В текущем исследовании изучалось, могут ли закуски из лесных орехов в составе гипокалорийной диеты изменить микробиом кишечника, что приведет к повышению уровня кардиозащитных микробных метаболитов триптофана.

Образцы плазмы и стула были собраны у 95 участников с избыточным весом или ожирением и оценивались в текущем исследовании на метаболиты триптофана и кишечную микробиоту.

«Мы давно знали, что лесные орехи могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и эти результаты дают некоторые возможные объяснения», - заявил ведущий исследователь Чжаопин Ли, доктор медицинских наук, профессор медицины и руководитель отдела клинического питания Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Мы обнаружили некоторые новые связи между метаболитами триптофана и кровяным давлением, частотой сердечных сокращений и чувством сытости у людей с избыточным весом/ожирением, что свидетельствует о более широком влиянии метаболизма триптофана на общее состояние здоровья, включая здоровье сердечно-сосудистой системы».

Другим интересным открытием было значительное повышение уровня серотонина в крови (увеличение на 60,9% и 82,2% по сравнению с исходным уровнем на 12-й и 24-й неделе соответственно) как на этапе снижения веса, так и на этапе поддержания веса у тех, кто употреблял смешанные орехи.

«Это первый раз, когда мы наблюдаем, что употребление смешанных орехов связано с повышением уровня серотонина в организме», — пояснил доктор Ли.

«Хотя необходимы дополнительные исследования, это интересно, поскольку серотонин может оказывать важное влияние на настроение и общее психическое здоровье».

Исследования показали, что люди получают около 25% своих калорий каждый день из закусок, и большая часть приходится на десерты, подслащенные напитки, сладости и соленые закуски.

«Замена всего одной из этих закусок лесными орехами может помочь улучшить общее состояние здоровья и снизить риск различных хронических заболеваний», — заявила Морин Тернус, MS, RDN, исполнительный директор Международного совета по исследованиям в области питания и орехов.

Ученые нашли способ избавиться от аллергии на орехи

Ранее мы писали о том, у кого может остановиться сердце при купании в проруби.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители