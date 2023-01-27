Врачи выяснили, что орехи могут реально помочь здоровью сердца

Ученые выяснили, что употребление в пищу орехов положительно влияет на метаболизм триптофана, что полезно для сердца и психики.

Фото: Pxhere Pxhere

В статье, опубликованной в журнале Nutrients, исследователи обнаружили, что употребление смешанных орехов (миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, макадамия, пекан, кедровые орехи, фисташки и грецкие орехи) положительно влияет на метаболизм незаменимой аминокислоты триптофана у людей с избыточным весом и ожирением. В частности, наблюдалось увеличение как кардиозащитных метаболитов триптофана, так и нейротрансмиттера серотонина.

Видео дня

В предыдущем исследовании ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе продемонстрировали, что употребление 1,5 горсти лесных орехов в день в течение 24 недель приводило к снижению веса, повышению чувства сытости, снижению диастолического артериального давления и снижению частоты сердечных сокращений. показатель. Триптофан (содержащийся в орехах) считается важным фактором сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Он метаболизируется в кишечнике с образованием многих биоактивных метаболитов, которые важны для иммунной регуляции, влияющей на хронические заболевания, такие как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В текущем исследовании изучалось, могут ли закуски из лесных орехов в составе гипокалорийной диеты изменить микробиом кишечника, что приведет к повышению уровня кардиозащитных микробных метаболитов триптофана.

Образцы плазмы и стула были собраны у 95 участников с избыточным весом или ожирением и оценивались в текущем исследовании на метаболиты триптофана и кишечную микробиоту.

«Мы давно знали, что лесные орехи могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и эти результаты дают некоторые возможные объяснения», - заявил ведущий исследователь Чжаопин Ли, доктор медицинских наук, профессор медицины и руководитель отдела клинического питания Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Мы обнаружили некоторые новые связи между метаболитами триптофана и кровяным давлением, частотой сердечных сокращений и чувством сытости у людей с избыточным весом/ожирением, что свидетельствует о более широком влиянии метаболизма триптофана на общее состояние здоровья, включая здоровье сердечно-сосудистой системы».

Другим интересным открытием было значительное повышение уровня серотонина в крови (увеличение на 60,9% и 82,2% по сравнению с исходным уровнем на 12-й и 24-й неделе соответственно) как на этапе снижения веса, так и на этапе поддержания веса у тех, кто употреблял смешанные орехи.

«Это первый раз, когда мы наблюдаем, что употребление смешанных орехов связано с повышением уровня серотонина в организме», — пояснил доктор Ли.

«Хотя необходимы дополнительные исследования, это интересно, поскольку серотонин может оказывать важное влияние на настроение и общее психическое здоровье».

Исследования показали, что люди получают около 25% своих калорий каждый день из закусок, и большая часть приходится на десерты, подслащенные напитки, сладости и соленые закуски.

«Замена всего одной из этих закусок лесными орехами может помочь улучшить общее состояние здоровья и снизить риск различных хронических заболеваний», — заявила Морин Тернус, MS, RDN, исполнительный директор Международного совета по исследованиям в области питания и орехов.

Ранее мы писали о том, у кого может остановиться сердце при купании в проруби.