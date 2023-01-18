Выяснилось, у кого может остановиться сердце в проруби

Терапевт Елена Чернышева рассказала, кому опасно купаться в проруби. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Эксперт отметила, что окунаться в прорубь рекомендуется исключительно здоровым людям. Тем не менее, даже им она посоветовала закаляться, и начинать это делать с осени.

Терапевт предостерегла людей с недомоганием от этого ритуала. Она отметила, что если человек испытывает боль, вероятно, в его организме идет воспалительный процесс. В таком случае купание в холодной воде усугубит обстановку.

Людям, имеющим проблемы с сердцем, Чернышева посоветовала пройти обследование у врача перед купанием. Дело в том, что из--за купания в проруби может произойти нарушение сердечной деятельности. В этом случае сердце останавливается и человек уходит под воду без возможности реанимации.