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54 минуты назад

Терапевт Чернышева посоветовала закаляться перед нырянием в прорубь

Мария Каткова

Терапевт Елена Чернышева рассказала, кому опасно купаться в проруби. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Выяснилось, у кого может остановиться сердце в проруби
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметила, что окунаться в прорубь рекомендуется исключительно здоровым людям. Тем не менее, даже им она посоветовала закаляться, и начинать это делать с осени.

Терапевт предостерегла людей с недомоганием от этого ритуала. Она отметила, что если человек испытывает боль, вероятно, в его организме идет воспалительный процесс. В таком случае купание в холодной воде усугубит обстановку.

Крещенские купания 2023: дата, места (купели), суть традиции

Людям, имеющим проблемы с сердцем, Чернышева посоветовала пройти обследование у врача перед купанием. Дело в том, что из--за купания в проруби может произойти нарушение сердечной деятельности. В этом случае сердце останавливается и человек уходит под воду без возможности реанимации.

Ранее сообщалось, что врач Кашух рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям.

Новости,Елена Чернышева,
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