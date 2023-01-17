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50 минут назад

Молодой человек пожаловался на насморк и умер через 36 часов

Lenta.ru

Житель города Уиган, Великобритания, пожаловался на насморк и головную боль и неожиданно умер через 36 часов. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Молодой человек пожаловался на насморк и умер через 36 часов
Фото: Лента.руЛента.ру

31-летняя Ками Лезербарроу рассказала, что в конце декабря ее 28-летний брат Рис, страдавший от аутизма, посетовал на плохое самочувствие. Родители дали ему болеутоляющее и предложили отдохнуть в постели, чему тот очень обрадовался. Несмотря на неважное самочувствие, молодой человек был в хорошем настроении, поэтому его состояние не вызвало беспокойства у родственников.

На следующий день Лезербарроу осталась дома и ухаживала за братом: она приготовила ему картошку с курицей на обед и принесла блюдо в его комнату. Затем девушка заметила, что дверь в комнату Риса открыта, и удивилась, как он так быстро все съел. Когда она вошла в помещение, брат с порога рухнул на нее. Ей пришлось тащить его до кровати, затем она вызвала скорую помощь.

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В больнице врачи сообщили Лезербарроу, что у Риса полиорганная недостаточность, которую спровоцировали пневмония и две остановки сердца. Медики предупредили родных пациента, что его органы отказывают, и они могут только облегчить его состояние. Через шесть часов молодой человек скончался.

По словам родственников Риса, их особенно расстроило, что он умер 23 декабря, за два дня до Рождества, его любимого праздника.

«У него есть снеговик с обратным отсчетом до Рождества, и по сей день на нем написано 23-е число. Мы собираемся оставить его таким навсегда, потому что это частичка Риса», — сказала Лезербарроу.

Ранее сообщалось, что в английском городе Уоррингтон невеста умерла от неизлечимой болезни, так и не дождавшись свадьбы. В 2021 году 51-летняя Лесли Пероун планировала выйти замуж за Джузеппе Саламоне, но ее планы нарушила злокачественная опухоль пищевода.

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