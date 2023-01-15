Офтальмолог рассказала, на какие болезни указывает храп

Люди, которые страдают храпом, часто подвержены глаукоме и дистрофии сетчатки. Об этом "Вечерней Москве" рассказала офтальмолог и офтальмохирург Татьяна Шилова.

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"Мы не говорим о влиянии храпа на оптику глаза, — пояснила Шилова. — Он никак не влияет на остроту зрения. Но у людей, страдающих <...> глаукомой и дегенерацией сетчатки глаза, очень часто присутствует такая внешняя симптоматика как храп".

Храп возникает из-за того, что в организме снижается уровень кислорода в организме. Мозг дает команду, и организм делает глубокий вдох, который сопровождается характерным звуком.

"Сама по себе глаукома или дистрофия сетчатки глаза развивается именно на фоне этой гипоксии организма. При этом люди с храпом подвержены не только заболеванию глаз такого атрофического характера, но и инфаркту миокарда, и инсультному состоянию", — предупредила медик.

Эксперт посоветовала людям, которые храпят, регулярно обследоваться у офтальмолога, чтобы исключить глаукому или проблему с сетчаткой глаза, которые могут развиться из-за недостаточного количества кислорода в крови.

Офтальмолог уточнила, что глаукома и дистрофия сетчатки — необратимые процессы, а все терапевтические и хирургические методики направлены на то, чтобы ситуация не ухудшилась.