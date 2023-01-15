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1 час назад

Офтальмолог Шилова рассказала, на какие болезни указывает храп

Мира Маркина

Люди, которые страдают храпом, часто подвержены глаукоме и дистрофии сетчатки. Об этом "Вечерней Москве" рассказала офтальмолог и офтальмохирург Татьяна Шилова.

Офтальмолог рассказала, на какие болезни указывает храп
Фото: PxherePxhere

"Мы не говорим о влиянии храпа на оптику глаза, — пояснила Шилова. — Он никак не влияет на остроту зрения. Но у людей, страдающих <...> глаукомой и дегенерацией сетчатки глаза, очень часто присутствует такая внешняя симптоматика как храп".

Храп возникает из-за того, что в организме снижается уровень кислорода в организме. Мозг дает команду, и организм делает глубокий вдох, который сопровождается характерным звуком.

"Сама по себе глаукома или дистрофия сетчатки глаза развивается именно на фоне этой гипоксии организма. При этом люди с храпом подвержены не только заболеванию глаз такого атрофического характера, но и инфаркту миокарда, и инсультному состоянию", — предупредила медик.

Эксперт посоветовала людям, которые храпят, регулярно обследоваться у офтальмолога, чтобы исключить глаукому или проблему с сетчаткой глаза, которые могут развиться из-за недостаточного количества кислорода в крови.

Три вопроса доктору о глаукоме

Офтальмолог уточнила, что глаукома и дистрофия сетчатки — необратимые процессы, а все терапевтические и хирургические методики направлены на то, чтобы ситуация не ухудшилась.

Если пациент обращается на ранних стадиях болезни, то шанс сохранить острое зрение есть, подчеркнула врач.

Ранее офтальмолог Трость рассказывала, что может привести к слепоте.

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