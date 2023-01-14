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3 часа назад

Нейробиологи выяснили, как снизить риск деменции у женщин

Мира Маркина

Деменцию, вызванную болезнью Альцгеймера, у женщин из группы риска способна предотвратить гормональная терапия. Это доказали ученые из Университета Восточной Англии. Их исследование опубликовал журнал Alzheimer's Research and Therapy.

Стало известно, как снизить риск деменции у женщин
Фото: PxherePxhere

Авторы работы изучили данные 1178 женщин из 10 стран — участниц Европейской инициативы по предотвращению деменции при болезни Альцгеймера. Ученые обнаружили, что у пациентов, которые проходили гормональную терапию, лучше память и больше объем мозга.

В исследовании участвовали носительницы гена APOE4, который повышает риск развития болезни Альцгеймера. Лучше всего эффект от лечения гормонами был, когда заместительная терапия начиналась на ранней стадии менопаузы.

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Если эффекты гормональной терапии подтвердятся в клинических испытаниях, их могут приравнять к омоложению мозга на несколько лет.

Как отметили авторы исследования, ген APOE4 есть почти у 25% женщин в Великобритании, а именно женщины составляют около двух третей пациентов с болезнью Альцгеймера. Это может быть объясняться тем, что женщины живут дольше, а генетический фактор риска APOE4 влияет на них сильнее.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты увеличивают риск деменции.

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