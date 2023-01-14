Стало известно, как снизить риск деменции у женщин

Деменцию, вызванную болезнью Альцгеймера, у женщин из группы риска способна предотвратить гормональная терапия. Это доказали ученые из Университета Восточной Англии. Их исследование опубликовал журнал Alzheimer's Research and Therapy.

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Авторы работы изучили данные 1178 женщин из 10 стран — участниц Европейской инициативы по предотвращению деменции при болезни Альцгеймера. Ученые обнаружили, что у пациентов, которые проходили гормональную терапию, лучше память и больше объем мозга.

В исследовании участвовали носительницы гена APOE4, который повышает риск развития болезни Альцгеймера. Лучше всего эффект от лечения гормонами был, когда заместительная терапия начиналась на ранней стадии менопаузы.

Если эффекты гормональной терапии подтвердятся в клинических испытаниях, их могут приравнять к омоложению мозга на несколько лет.

Как отметили авторы исследования, ген APOE4 есть почти у 25% женщин в Великобритании, а именно женщины составляют около двух третей пациентов с болезнью Альцгеймера. Это может быть объясняться тем, что женщины живут дольше, а генетический фактор риска APOE4 влияет на них сильнее.