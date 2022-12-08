Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Какие продукты способствуют деменции

Мира Маркина

Составляя рацион, мы, как правило, задумываемся лишь о том, как он скажется на фигуре. Но немногие догадываются о том, что вредная еда может не только стать источником лишних килограммов, но также нанести урон мозгу. Подробнее о продуктах, которые провоцируют развитие деменции – в материале "Рамблера".

Какие продукты способствуют деменции
Фото: UnsplashUnsplash

Какие запахи сложно различать больным в начале деменции

В течение восьми лет бразильские ученые работали над исследованием, в котором приняли участие 10 тысяч человек. В ходе регулярных проверок при помощи тестов на запоминание информации у людей среднего возраста, рацион которых состоял на 70% из ультрапереработанных продуктов, когнитивные нарушения развивались почти на треть быстрее, чем у остальных добровольцев.

По мнению экспертов, развитие деменции связано со злоупотреблением сахаром, которого крайне много в ультрапереработанных продуктах. Сахар способствует выработке цитокинов – провоспалительных белков, которые ускоряют развитие заболеваний мозга.

Следует отметить, что к ультраобработанным продуктам относятся не только снеки и сладости, но и другая еда длительного хранения: соусы, сосиски, хлеб, мюсли, консервированные продукты и не только.

Чтобы избежать избытка сахара и консервантов в своем рационе, внимательно изучайте состав продуктов. Многие даже не подозревают о том, что в "полезных" мюсли на самом деле может содержаться столько же сахара, сколько в плитке шоколада.

Отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, а также мясным и молочным продуктам без добавок. Такой рацион не только предотвратит набор веса, но также станет профилактикой когнитивных нарушений.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители