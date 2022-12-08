Какие продукты способствуют деменции

Составляя рацион, мы, как правило, задумываемся лишь о том, как он скажется на фигуре. Но немногие догадываются о том, что вредная еда может не только стать источником лишних килограммов, но также нанести урон мозгу. Подробнее о продуктах, которые провоцируют развитие деменции – в материале "Рамблера".

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В течение восьми лет бразильские ученые работали над исследованием, в котором приняли участие 10 тысяч человек. В ходе регулярных проверок при помощи тестов на запоминание информации у людей среднего возраста, рацион которых состоял на 70% из ультрапереработанных продуктов, когнитивные нарушения развивались почти на треть быстрее, чем у остальных добровольцев.

По мнению экспертов, развитие деменции связано со злоупотреблением сахаром, которого крайне много в ультрапереработанных продуктах. Сахар способствует выработке цитокинов – провоспалительных белков, которые ускоряют развитие заболеваний мозга.

Следует отметить, что к ультраобработанным продуктам относятся не только снеки и сладости, но и другая еда длительного хранения: соусы, сосиски, хлеб, мюсли, консервированные продукты и не только.

Чтобы избежать избытка сахара и консервантов в своем рационе, внимательно изучайте состав продуктов. Многие даже не подозревают о том, что в "полезных" мюсли на самом деле может содержаться столько же сахара, сколько в плитке шоколада.