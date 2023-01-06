«При катании на тюбингах, санках, дощечках, особенно на неорганизованных и не обеспеченных безопасностью трассах, можно получить всё что угодно: начиная от того, что можно наколоться на какой-то предмет, либо черепно-мозговые травмы, учитывая, что тюбинг невозможно контролировать. Очень часто и дети, и взрослые влетают в какие-то предметы либо же вылетают на дорогу».