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1 час назад

Врач Катулин назвал самые частые травмы в новогодние праздники

Мира Маркина

Травматолог, спортивный врач Артем Катулин рассказал о самых распространенных травмах, которые получают люди в новогодние праздники. Об этом сообщает RT.

По словам медика, чаще всего в каникулы россияне обращаются за помощью с черепно-мозговыми травмами, переломами в области лучезапястных суставов нижних и верхних конечностей, а также вывихами плечевого сустава.

Артем Катулин отметил, что в большинстве случаев эти травмы получены пациентами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, часто переломы и вывихи — последствие катания на небезопасных горках:

«При катании на тюбингах, санках, дощечках, особенно на неорганизованных и не обеспеченных безопасностью трассах, можно получить всё что угодно: начиная от того, что можно наколоться на какой-то предмет, либо черепно-мозговые травмы, учитывая, что тюбинг невозможно контролировать. Очень часто и дети, и взрослые влетают в какие-то предметы либо же вылетают на дорогу».

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