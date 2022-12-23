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2 часа назад

Врачи раскрыли способ снижения сахара в крови без лекарств

Мира Маркина

Контролировать уровень глюкозы в крови полезно не только пациентам с сахарным диабетом. Ведь этот показатель может расти и у относительно здоровых людей. Что нужно делать для того, чтобы сахар не повышался, “Ленте.ру” рассказали эндокринологи Ксения Соловьева и Камиля Табеева.

Врачи раскрыли способ снижения сахара в крови без лекарств
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Часто с повышением уровня сахара сталкиваются люди с лишним весом и ожирением. Помочь снизить его могут легкие физические упражнения. Например, кардионагрузки.

“Снижение веса также благотворно влияет на уровень сахара в крови у людей с ожирением”, – отмечает Камиля Табеева.

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Но с нагрузкой не стоит переусердствовать, предупреждают специалисты. Потому что тяжелые тренировки (например, спринтерский бег) наоборот провоцируют выброс глюкозы в кровь. Гормон стресса кортизол и адреналин влияют на этот процесс так же. Он выделяется не только из-за психоэмоциональной нагрузки, но и после операции.

Еще один важный фактор – потребление быстрых углеводов. Если взять его под контроль, скачки сахара можно будет прекратить.

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Новости,Ксения Соловьева,
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