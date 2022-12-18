Андролог раскрыл, как сохранить "мужскую силу"

Чтобы поддерживать нормальный уровень тестостерона, важно следить за питанием, не забывать о физической активности и регулярно сдавать анализы. Об этом Е1 рассказал андролог Роман Роживанов.

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Чтобы держать мужскую силу в тонусе, нужно стараться не подвергаться хроническому стрессу, соблюдать режим сна, правильно питаться и заниматься спортом, сказал специалист. Он подчеркнул, что "чудодейственные" препараты, которые обещают в 60 лет вернуть тонус 25-летнего, не помогут:

"Таких продуктов не существует, это миф. Важно следить за своим питанием в целом, оно должно быть сбалансированным. Люди часто обращаются к недостоверным источникам и начинают заниматься самолечением", — объяснил эксперт.

По словам Романа Роживанова, недостаток гормона необходимо выявлять вовремя. При этом предупредил, что точных симптомов, которые однозначно и без анализов могут сказать о нехватке тестостерона, нет:

"Чаще всего встречается снижение половой активности и влечения, однако нельзя сказать точно, что всегда проблема именно в недостатке тестостерона. Любое неблагополучие в организме у мужчины может быть связано с дефицитом этого гормона".

В любом случае, подчеркнул врач, лучше обратиться к врачу и проверить уровень тестостерона. Для этого достаточно сдать кровь.