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1 час назад

Эндоскопист Сазонов рассказал, как сделать гастроскопию без анестезии комфортной

Мира Маркина

Чтобы исследование желудка было комфортным, его проводят под наркозом. Если по каким-то причинам это невозможно, помогут правильные дыхание и поза. Об этом "Газете.ру" рассказал эндоскопист Дмитрий Сазонов.

Врач рассказал, как перенести гастроскопию без анестезии
Фото: PxherePxhere

По словам врача, важно правильно дышать: делать вдох и медленно выдыхать воздух будто через соломинку. Выдох на счет 1-2, выдох на 3-4-5-6. Во время гастроскопии захочется сглатывать слюну, но лучше этого не делать. Она сама свободно вытечет на пленку.

Что нужно знать о гастроскопии

Также эндоскопист советует скрестить ноги на уровне икроножных мышц:

"В ногах есть рефлекторные центры, давление на которые успокаивает нервную систему. Для этого перед началом проведения исследования, лежа на левом боку, перекрестите одну ногу с другой".

Дмитрий Сазонов подчеркивает, что переживать перед гастроскопией не стоит: опытные врачи стараются сделать процедуру комфортной.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему некоторые анализы сдают натощак.

Новости,Дмитрий Сазонов,
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