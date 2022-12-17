Врач рассказал, как перенести гастроскопию без анестезии

Чтобы исследование желудка было комфортным, его проводят под наркозом. Если по каким-то причинам это невозможно, помогут правильные дыхание и поза. Об этом "Газете.ру" рассказал эндоскопист Дмитрий Сазонов .

По словам врача, важно правильно дышать: делать вдох и медленно выдыхать воздух будто через соломинку. Выдох на счет 1-2, выдох на 3-4-5-6. Во время гастроскопии захочется сглатывать слюну, но лучше этого не делать. Она сама свободно вытечет на пленку.