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20 минут назад

Почему некоторые анализы сдаются на голодный желудок

Даша Краснова
Голубкова Ирина Валерьевнаэксперт

Чаще всего анализы крови рекомендуется сдавать натощак – то есть не менее чем после 6-8 часов после приема пищи. Кроме того, сдача анализов натощак предполагает и то, что ужин должен быть легким.

Почему некоторые анализы сдаются на голодный желудок
Фото: unsplashunsplash

Рекомендация не есть перед анализами обусловлена тем, что после приема пищи определение биохимических и серологических показателей крови затрудняется.

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Это вызвано развитием липемии – увеличением количества нейтральных жиров в крови и образованию хилезной сыворотки. Так называемая хилезная сыворотка загущает кровь и не позволяет провести лабораторный анализ.
Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт

Также после приема пищи происходит изменение показателей крови, а, значит, определить наличие заболеваний, например, в эндокринной системе, печени становится затруднительным.

Однако существует ряд анализов, которые не обязательно сдавать на голодный желудок. Показатели таких анализов определяются по референсным значениям, а не по конкретным значениям. Кроме того, у относительно здорового человека, даже после приема пищи показатели будут находиться в пределах референсных значений.
Голубкова Ирина Валерьевна
Голубкова Ирина ВалерьевнаВрач-терапевт

Как правило, врач предупреждает, какие анализы нужно сдать натощак, а какие не требуют «голодного» периода. Измененные после приема пищи показатели крови могут ввести в заблуждение врача, что затруднит подбор нужных лекарственных средств и дозировок, определение правильного диагноза.

Какой анализ сулит ранний климакс

Строго натощак сдают анализы:

  • общеклинический анализ крови; определение группы крови и резус-фактора;
  • биохимические анализы (глюкоза, холестерин, триглицериды, АлАТ, АсАТ и др.);
  • исследование системы гемостаза (АЧТВ, протромбин, фибриноген и др.);
  • гормоны;
  • онкомаркеры.

Прием воды на показатели крови влияние не оказывает, поэтому воду пить можно. Также за день до сдачи крови лучше избегать физических нагрузок, приема алкоголя и существенных изменений в питании и режиме дня. А за два часа до сдачи крови на исследование необходимо воздержаться от курения.

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