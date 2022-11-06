Почему некоторые анализы сдаются на голодный желудок

Чаще всего анализы крови рекомендуется сдавать натощак – то есть не менее чем после 6-8 часов после приема пищи. Кроме того, сдача анализов натощак предполагает и то, что ужин должен быть легким.
Рекомендация не есть перед анализами обусловлена тем, что после приема пищи определение биохимических и серологических показателей крови затрудняется.
Также после приема пищи происходит изменение показателей крови, а, значит, определить наличие заболеваний, например, в эндокринной системе, печени становится затруднительным.
Как правило, врач предупреждает, какие анализы нужно сдать натощак, а какие не требуют «голодного» периода. Измененные после приема пищи показатели крови могут ввести в заблуждение врача, что затруднит подбор нужных лекарственных средств и дозировок, определение правильного диагноза.
Прием воды на показатели крови влияние не оказывает, поэтому воду пить можно. Также за день до сдачи крови лучше избегать физических нагрузок, приема алкоголя и существенных изменений в питании и режиме дня. А за два часа до сдачи крови на исследование необходимо воздержаться от курения.