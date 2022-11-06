Почему некоторые анализы сдаются на голодный желудок

Чаще всего анализы крови рекомендуется сдавать натощак – то есть не менее чем после 6-8 часов после приема пищи. Кроме того, сдача анализов натощак предполагает и то, что ужин должен быть легким.

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Рекомендация не есть перед анализами обусловлена тем, что после приема пищи определение биохимических и серологических показателей крови затрудняется.

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Это вызвано развитием липемии – увеличением количества нейтральных жиров в крови и образованию хилезной сыворотки. Так называемая хилезная сыворотка загущает кровь и не позволяет провести лабораторный анализ.

Голубкова Ирина Валерьевна Врач-терапевт

Также после приема пищи происходит изменение показателей крови, а, значит, определить наличие заболеваний, например, в эндокринной системе, печени становится затруднительным.

Однако существует ряд анализов, которые не обязательно сдавать на голодный желудок. Показатели таких анализов определяются по референсным значениям, а не по конкретным значениям. Кроме того, у относительно здорового человека, даже после приема пищи показатели будут находиться в пределах референсных значений.

Голубкова Ирина Валерьевна Врач-терапевт

Как правило, врач предупреждает, какие анализы нужно сдать натощак, а какие не требуют «голодного» периода. Измененные после приема пищи показатели крови могут ввести в заблуждение врача, что затруднит подбор нужных лекарственных средств и дозировок, определение правильного диагноза.

Строго натощак сдают анализы: общеклинический анализ крови; определение группы крови и резус-фактора;

биохимические анализы (глюкоза, холестерин, триглицериды, АлАТ, АсАТ и др.);

исследование системы гемостаза (АЧТВ, протромбин, фибриноген и др.);

гормоны;

онкомаркеры.