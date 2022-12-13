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3 часа назад

Хирург Малыхин рассказал, как реанимировать пострадавшего от удара током

Катерина Саломе

По необходимости в проведении реанимации электротравма занимает одно из первых мест. Хирург Дмитрий Малыхин рассказал, как оказать первую помощь пострадавшему. Его слова приводит News.ru.

Хирург рассказал, как реанимировать пострадавшего от удара током
Фото: pixabay.compixabay.com

Первое, что нужно сделать — вызвать скорую помощь, утверждает врач. Пока медики едут, он рекомендует осмотреть пострадавшего, но не трогать. Для контакта с человеком, которого ударило током, лучше использовать сухую палку, ветку или кусок резины, отмечает эксперт.

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Важно, по словам хирурга, оперативно переместить пострадавшего подальше от места происшествия, не дотрагиваясь до оголенных участков кожи и одежды, если она мокрая. Далее следует оценить признаки жизни, и в случае, если пострадавший не дышит, попробовать его реанимировать, добавил Малыхин.

"Все как в кино – искусственное дыхание, массаж сердца, ищите ожоги, обычно точек две, приложите к ним сухие и стерильные бинты, салфетки. Также рекомендуется положить пострадавшего так, чтобы ноги оказались чуть выше грудины – так вы увеличите приток крови к сердцу и поможете его запустить заново", – резюмировал врач.

Ранее мы писали о том, что хирург объяснил опасность позы «нога на ногу».

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