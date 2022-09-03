Хирург объяснил опасность позы «нога на ногу»

Привычка закидывать ногу на ногу может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом рассказал в беседе с Ura.ru хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

По словам специалиста, такая поза может привести к проблемам с позвоночником. Когда человек сидит, закинув ногу на ногу, у него смещается ось позвоночника, мышцы спины сильно напрягаются, вследствие чего возникают боли.

Также привычка сидеть в вышеописанной позе грозит развитием варикоза. Это происходит потому, что в длительном (и не слишком удобном) положении сидя начинает замедляться отток венозной крови от ног к сердцу, из-за чего конечности отекают.

Правда, как заметил специалист, подтвержденных научных данных о том, что именно поза «нога на ногу» может способствовать развитию варикозной болезни, нет. Однако вероятность отеков от пребывания в ней появляется.

Также Авакян добавил, что привычка сидеть, закинув ногу на ногу, отрицательно сказывается на осанке: люди начинают сутулиться и сильно наклонять голову. Кроме того, в такой позе на межпозвонковые диски происходит более сильное давление, приводящее к быстрому их износу. Вследствие этого у человека могут возникать сильные боли в спине.