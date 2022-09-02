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2 часа назад

Терапевт рассказал, как определить болезнь по цвету кожи

Мария Иглина

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, как по оттенку кожи определить различные недуги. Об этом сообщает издание URA.RU.

Так, по словам эксперта, бледность кожи связана с резким падением давления, обморочным состоянием, анемией, при которой отмечается пониженное содержание гемоглобина в крови. А синюшность кожи или сине-фиолетовый оттенок могут говорить о венозном переполнении и застоях, характерных при нарушении кровообращения.

Желтизна, желто-зеленый оттенок могут быть связаны с повышенным разрушением эритроцитов в крови:

"Это может быть аутоиммунный процесс, токсический в связи употреблением каких-то биологических или химических ядов. А лимонно-желтый оттенок – это классическая желтуха, гепатит".

Также Звонков предупредил об опасности пурпурно-леопардового оттенка. По его словам, он указывает на низкое количество тромбоцитов, в кожу идет кровоизлияние, а синяки появляются даже на внутренних органах.

Ранее были перечислены признаки начинающегося инсульта.

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