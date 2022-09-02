Перечислены признаки начинающегося инсульта

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о признаказ начинающегося инсульта. Подробностями эксперт поделиоась в беседе с "Москвой 24".
Так, в первую очередь, Чернышова назвала асимметрию лица, при которой человек может улыбнуться лишь одной стороной рта. Также бывает слабость в руке или ноге, при чем на той стороне, где произошло нарушение улыбки.
"Иногда присутствует сильная, невыносимая головная боль. Может быть затруднена речь — когда человек не может сказать ничего. То есть он хочет сказать, но у него не получается",
—добавила терапевт.
Кроме этого, по ее словам, начинающийся инсульт может сопровождаться потерей сознания и потерей ориентации в пространстве.
При всех перечисленных симптомах стоит незамедлительно вызвать скорую помощь.