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3 часа назад

Перечислены признаки начинающегося инсульта

Мария Иглина

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о признаказ начинающегося инсульта. Подробностями эксперт поделиоась в беседе с "Москвой 24".

Так, в первую очередь, Чернышова назвала асимметрию лица, при которой человек может улыбнуться лишь одной стороной рта. Также бывает слабость в руке или ноге, при чем на той стороне, где произошло нарушение улыбки.

"Иногда присутствует сильная, невыносимая головная боль. Может быть затруднена речь — когда человек не может сказать ничего. То есть он хочет сказать, но у него не получается",

—добавила терапевт.

Кроме этого, по ее словам, начинающийся инсульт может сопровождаться потерей сознания и потерей ориентации в пространстве.

При всех перечисленных симптомах стоит незамедлительно вызвать скорую помощь.

Ранее были названы 7 признаков серьезных проблем со здоровьем.

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