Названы 7 признаков серьезных проблем со здоровьем

Врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала о признаках, которые могут сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Подробностями эксперт поделилась в беседе с агентством "Прайм".

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Так, по словам терапевта, быстрое похудение может указывать на туберкулез, онкологическое заболевание или тиреотоксикоз. А потеря аппетита и чувство тошноты могут означать системную интоксикацию.

Быстрый же набор веса приводит ко всем болезням, возникающим из-за избыточного питания, что также опасно, отметила медик. Кроме этого, избыточный вес и постоянная жажда могут быть признаками сахарного диабета.

Также быстрый набор веса вместе с онемением ног могут означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания — рассеянный склероз или опухоль головного мозга.

При всех перечисленных признаках стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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