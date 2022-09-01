Врач раскрыл секрет успешного отказа от курения

Чтобы побороть зависимость от курения табака, не стоит полагаться только на силу воли, предупреждает пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. В интервью Ura.ru эксперт рассказал, как бросить курить раз и навсегда.

По мнению эксперта, прежде всего необходимо пройти обследование у пульмонолога. В частности, сделать компьютерную томографию легких. Консультация врача и диагностика помогут выяснить, есть ли зависимость, в какой она стадии, а также какой урон нанесла организму курильщика.

Сергей Бабак считает, что справиться с реальной зависимостью без помощи психиатра может быть крайне сложно. Если курение табака развито на уровне вредной привычки, то консультация специалиста не будет лишней, но не обязательна. В таком случае бросить курить действительно поможет усилие воли.

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