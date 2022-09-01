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2 часа назад

Врач раскрыл секрет успешного отказа от курения

Мира Маркина

Чтобы побороть зависимость от курения табака, не стоит полагаться только на силу воли, предупреждает пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. В интервью Ura.ru эксперт рассказал, как бросить курить раз и навсегда.

По мнению эксперта, прежде всего необходимо пройти обследование у пульмонолога. В частности, сделать компьютерную томографию легких. Консультация врача и диагностика помогут выяснить, есть ли зависимость, в какой она стадии, а также какой урон нанесла организму курильщика.

Сергей Бабак считает, что справиться с реальной зависимостью без помощи психиатра может быть крайне сложно. Если курение табака развито на уровне вредной привычки, то консультация специалиста не будет лишней, но не обязательна. В таком случае бросить курить действительно поможет усилие воли.

Ранее мы писали о скрытой опасности пивной зависимости.

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