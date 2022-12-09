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2 часа назад

Сотрудница хосписа раскрыла частое действие людей перед смертью

Мира Маркина

Медсестра хосписа Пенни Смит опубликовала в своем TikTok-аккаунте видеоролик, чтобы рассказать, как пациенты уходят из жизни. Оказалось, что многие из них совершают одно и то же действие.

Медсестра раскрыла частое действие людей перед смертью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Пенни утверждает, что умирающие часто вытягивают руки вверх. На видео Пенни продемонстрировала, как это выглядит.

В комментариях под публикацией некоторые пользователи платформы подтвердили то, о чем рассказала в видео медсестра.

“Моя бабушка умирала так и звала свою мать”, — рассказала женщина в комментариях.

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Один мужчина предположил, что люди делают это, потому что чувствуют себя маленькими детьми, уходя из жизни.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как оценить риски смерти с помощью смартфона.

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