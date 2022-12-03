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2 часа назад

Ученые нашли способ предсказать смерть с помощью смартфона

Мира Маркина

Ученые-сотрудники Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне обнаружили, что одна из распространенных функций современных телефонов может помочь с оценкой рисков смертности в обозримом будущем. Результаты их исследования появились на страницах журнала PLOS Digital Health.

Ученые нашли способ предсказать смерть с помощью смартфона
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В распоряжении исследователей оказались данные ста тысяч человек из британского биобанка. Все эти добровольцы носили мониторы активности в течение семи дней. Датчик фиксировал отдельно шестиминутную ходьбу, чтобы ученые впоследствии могли рассчитать ее примерную скорость.

Названа вторая по распространенности причина смерти

Также были собраны стандартные демографические характеристики этих мужчин и женщин.

В итоге ученые обнаружили, что с помощью мониторинга активности можно предсказать с точностью около 70%, умрет ли человек в течение пяти лет. Чтобы точность была выше, должен быть привлечен врач или ученый для дополнительного ручного анализа данных.

Пассивный мониторинг в будущем позволит отслеживать риски смертности на уровне населения страны.

Ранее “Рамблер” рассказывал о симптомах гипотиреоза.

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