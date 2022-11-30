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1 час назад

Терапевт Чурюкина назвала дерматит основным симптомом аллергии на холод

Мария Каткова

Терапевт и аллерголог Элла Чурюкина назвала симптомы аллергии на холод и пояснила, чем она отличается от обморожения. Об этом сообщают "Известия".

Названы отличия аллергии на холод от обморожения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист перечислила основные симптомы, которые сопутствуют аллергии на холод. Среди них она выделила крапивницу, отек гортани, спазм в груди и приступы сухого кашля.

Также, как и при другой аллергии, могут появиться выделения из носа, конъюнктивит и ринит. Аллергия на холод сопровождается дерматитом, при котором кожа становится сухой и начинает шелушиться. В некоторых случаях может проявиться астма и анафилактический шок.

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Обморожение происходит исключительно в том случае, если человек долгое время находится на холоде. Его также можно получить при плюсовой температуре, если на улице сильный ветер и высокая влажность.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала помогающий согреться в холод продукт.

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