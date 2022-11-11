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46 минут назад

Почему при простудах закладывает уши: отвечает эксперт

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Нередко простудные заболевания сопровождаются заложенностью в ушах. В некоторых случаях, особенно, если человек склонен к отитам, даже обыкновенная простуда может вызвать весьма неприятные осложнения. Чтобы до этого не доводить, необходимо своевременно лечить любые вирусные и инфекционные заболевания.

Почему при простудах закладывает уши: отвечает эксперт
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким причинам во время простуды закладывает уши и чем можно спровоцировать развитие отита и более серьезных проблем с ушами.

Когда мы говорим об ОРВИ, стоит понимать, что одним из основных и самых частых симптомов является синусит, то есть заложенность основного дыхания, заложенность носа.

Что делать, чтобы в самолете не закладывало уши

При заложенности носовых пазух возникает излишнее давление на барабанные перепонки, и появляется тубоотит – воспаление среднего уха и слуховой трубы. Это связано с тем, что человек пытается механически удалить слизь из носа, повышая давление на барабанную перепонку.

Также определенную опасность представляет промывание носа такими устройствами, как Долфин, Аквалор. Если не соблюдать инструкцию и выполнять промывание носовых пазух неправильно, возможны тяжелые последствия для барабанной перепонки вплоть до ее разрыва и формирования отитов.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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