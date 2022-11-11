Почему при простудах закладывает уши: отвечает эксперт

Нередко простудные заболевания сопровождаются заложенностью в ушах. В некоторых случаях, особенно, если человек склонен к отитам, даже обыкновенная простуда может вызвать весьма неприятные осложнения. Чтобы до этого не доводить, необходимо своевременно лечить любые вирусные и инфекционные заболевания.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким причинам во время простуды закладывает уши и чем можно спровоцировать развитие отита и более серьезных проблем с ушами.

Когда мы говорим об ОРВИ, стоит понимать, что одним из основных и самых частых симптомов является синусит, то есть заложенность основного дыхания, заложенность носа.

При заложенности носовых пазух возникает излишнее давление на барабанные перепонки, и появляется тубоотит – воспаление среднего уха и слуховой трубы. Это связано с тем, что человек пытается механически удалить слизь из носа, повышая давление на барабанную перепонку.