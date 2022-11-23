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12 часов назад

Радиотерапевт Романов назвал типы рака, которые вызывает курение

Мария Каткова

Кандидат медицинских наук и врач-радиолог Денис Романов назвал виды рака, которые появляются у курильщиков. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

Названы типы рака, которые вызывает курение
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач отметил, что из-за курения может развиться целая группа онкологических заболеваний. Среди них он выделил рак гортани, слизистой и носовой полости. Все они распространены среди курильщиков.

Онколог назвал продукт, провоцирующий рак толстой кишки

При употреблении табака в организм попадают канцерогены, которые негативно влияют на все органы человека. Также это может вызвать рак желудка или пищевода.

Ранее сообщалось, что гепатолог назвал способы заражения гепатитом.

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