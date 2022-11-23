Названы типы рака, которые вызывает курение

Кандидат медицинских наук и врач-радиолог Денис Романов назвал виды рака, которые появляются у курильщиков. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

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Врач отметил, что из-за курения может развиться целая группа онкологических заболеваний. Среди них он выделил рак гортани, слизистой и носовой полости. Все они распространены среди курильщиков.

При употреблении табака в организм попадают канцерогены, которые негативно влияют на все органы человека. Также это может вызвать рак желудка или пищевода.