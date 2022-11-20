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7 часов назад

Нарколог Кутушев назвал смертельную дозу никотина

Мира Маркина

Психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Олег Кутушев назвал смертельную для человека дозу никотина. Об этом сообщает "Мослента".

Нарколог назвал смертельную дозу никотина
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, никотин является сильнейшим нейротропным ядом.

"По степени токсичности сопоставим с синильной кислотой. При тяжелой интоксикации никотином смерть может наступить от паралича дыхательного и сосудодвигательного центров", - заявил врач.

Влияние никотина на центральную нервную систему зависит о того, как много и часто человек его потребляет, его физического и психологического здоровья. Смертельная доза — один миллиграмм на килограмм массы тела. В среднем, для взрослых это около 60 сигарет, выкуренных одномоментно.

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Кроме того, врач рассказал об опасности табачного дыма. В нем содержится более 4000 тысяч токсичных веществ. Свыше 60 из них, полоний 210, радий, бензопирен, провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Ранее врач рассказал, как глазные мушки могут привести к слепоте.

Новости,Олег Кутушев,
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