Нарколог назвал смертельную дозу никотина

"По степени токсичности сопоставим с синильной кислотой. При тяжелой интоксикации никотином смерть может наступить от паралича дыхательного и сосудодвигательного центров", - заявил врач.

Влияние никотина на центральную нервную систему зависит о того, как много и часто человек его потребляет, его физического и психологического здоровья. Смертельная доза — один миллиграмм на килограмм массы тела. В среднем, для взрослых это около 60 сигарет, выкуренных одномоментно.