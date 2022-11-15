Терапевт предупредил об опасности болезни «столетней давности»

Врач-терапевт Георгий Сапего напомнил о неприятном заболевании, которое может возникнуть осенью. Причиной его появлению может послужить промокшая обувь. Его слова передает радио Sputnik.

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Специалист утверждает, что оставаться в сырой обуви после дождя или мокрого снега категорически нельзя. Это чревато травмированием кровеносных сосудов и нервов ног, уточнил доктор.

«От промокших ног не бывает простуды или цистита, но случается окопная стопа», — подчеркнул Сапего.

Впервые эта болезнь была описана врачами во время Первой мировой войны. Тогда из-за сырости и влажности у многих солдат было зафиксировано поражение ступней. Сейчас это заболевание встречается часто, в особенности у людей старшего возраста и детей.

Ранее мы писали о том, что врач опроверг миф о незаразности распространенного заболевания.