Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Терапевт Сапего предупредил об опасности болезни «столетней давности»

Катерина Саломе

Врач-терапевт Георгий Сапего напомнил о неприятном заболевании, которое может возникнуть осенью. Причиной его появлению может послужить промокшая обувь. Его слова передает радио Sputnik.

Терапевт предупредил об опасности болезни «столетней давности»
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалист утверждает, что оставаться в сырой обуви после дождя или мокрого снега категорически нельзя. Это чревато травмированием кровеносных сосудов и нервов ног, уточнил доктор.

Ученые выявили самое древнее генетическое заболевание

«От промокших ног не бывает простуды или цистита, но случается окопная стопа», — подчеркнул Сапего.

Впервые эта болезнь была описана врачами во время Первой мировой войны. Тогда из-за сырости и влажности у многих солдат было зафиксировано поражение ступней. Сейчас это заболевание встречается часто, в особенности у людей старшего возраста и детей.

Ранее мы писали о том, что врач опроверг миф о незаразности распространенного заболевания.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители