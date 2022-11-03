Врач опроверг миф о незаразности распространенного заболевания

Одним из самых распространенных ЛОР-заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, считается тонзиллит. В периоды обострения тонзиллит становится крайне заразным. Об этом рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов в беседе с «Лентой.ру».

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Тонзиллит поражает миндалины, приводит к интоксикации организма и лихорадке, являясь инфекционным и чаще всего острым заболеванием. Причем у 40% тонзиллит довольно быстро становится хроническим.

Заразность у заболевания в период обострения особенно высока. Так, инфекция попадает в организм через ротоглотку, а входными воротами для тонзиллита чаще всего становятся небные миндалины. Попав в лимфоидную ткань миндалины, бактерия размножается, выделяет токсины и приводит к возникновению первичного очага воспаления.

Причем тонзиллит могут вызвать и бактерии, и вирусы. Чаще всего его вызывают стрептококки, а также риновирус, аденовирус, коронавирус, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, грибок кандида.

По словам Абакумова, тонзиллит может возникнуть, если организм борется с другими болезнями дыхательных органов.

"Когда болезнь переходит в хроническую форму, в полости ротоглотки может возникнуть сопутствующая микрофлора — сапрофитная и условно-патогенная", - добавил врач.

По его словам, незаразность тонзиллита — миф. На самом деле, при легкой форме хронического тонзиллита человек, действительно, не заразен, однако бактерии все равно могут попасть в окружающую среду.

А вот в периоды обострения тонзиллита больной становится заразным. Инфекцию от него может подхватить и здоровый человек с ослабленным иммунитетом.