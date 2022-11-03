Что делать при острой кишечной инфекции: видео

Для острой кишечной инфекции характерны такие симптомы, как боли в животе, рвота, диарея, слабость. Ежегодно ей заболевают свыше полумиллиарда людей во всем мире. Инфекция может попасть в организм с пищей, водой или при бытовом контакте: через различные предметы и грязные руки. Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.