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2 часа назад

Что делать при острой кишечной инфекции: видео

Мира Маркина

Для острой кишечной инфекции характерны такие симптомы, как боли в животе, рвота, диарея, слабость. Ежегодно ей заболевают свыше полумиллиарда людей во всем мире. Инфекция может попасть в организм с пищей, водой или при бытовом контакте: через различные предметы и грязные руки. Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, в основе лечения острой кишечной инфекции лежит три основных правила. Первый этап - это детоксикация организма. Ее можно обеспечить благодаря обильному питью и кишечному сорбенту.

Смотрите видео, чтобы узнать об этом и двух последующих этапах лечения острой кишечной инфекции.

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Болезни и лекарства,Видео,
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