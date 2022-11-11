Психиатр-нарколог посоветовала отказаться от алкоголя в бане

Психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, почему опасно пить алкоголь в бане или сауне.

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы или С легким паром!" Кадр из фильма "Ирония судьбы или С легким паром!"

Медик напомнила о том, что в бане у людей поднимается давление и расширяются сосуды, что уже является сильной нагрузкой для организма:

"А теперь представьте, что к этой нагрузке добавляется алкоголь. Особенно крепкий. Он еще сильнее расширяет уже расширенные сосуды. А в совокупности с потоотделением, вызванным баней, может спровоцировать тошноту, рвоту и диарею".

Калюжная также отметила, что алкоголь, выпитый в бане, оказывает негативное влияние на почки и провоцирует абстинентный синдром:

"15 минут в сауне хватает для того, чтобы почки перестали выделять мочу до семи часов. Так что выпитое горячительное остается «бродить» в организме человека".

Эксперт посоветовала отказаться не только от крепких напитков, но также от пива. По словам медика, оптимальнее всего употреблять спиртное через час-два после посещения бани.