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19 минут назад

Нарколог Шуров рассказал, как алкоголь влияет на принятие решений

Мария Иглина

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что употребление алкоголя сказывается на скорости принятия серьезных решений. Подробностями эксперт поделился в беседе с радио Sputnik.

Стало известно, как алкоголь влияет на принятие решений
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медика, бокал вина или кружка пива может значительно ускорить процесс принятия решений, поскольку у человека меняются приоритеты – во главе становятся желания, а не обязательства. Кроме этого, если трезвому человеку всегда сложно сделать выбор, то под воздействием алкоголя ему станет проще принять решение:

"У него растормаживается нервная система, происходит небольшое отключение коры мозга. В этом состоянии идет ориентация на собственные желания, а не на разум – "надо" уступает "хочу".

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Однако употребление спиртного может натолкнуть и на необдуманные поступки, в том числе нарушение закона:

"Это великая иллюзия, что спиртное помогает принимать важные решения. Оно помогает принимать ошибочные решения, не подлежащие исправлению".

Ранее Малышева развеяла главный миф о вреде алкоголя.

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