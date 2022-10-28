Стало известно, как алкоголь влияет на принятие решений

Так, по словам медика, бокал вина или кружка пива может значительно ускорить процесс принятия решений, поскольку у человека меняются приоритеты – во главе становятся желания, а не обязательства. Кроме этого, если трезвому человеку всегда сложно сделать выбор, то под воздействием алкоголя ему станет проще принять решение: