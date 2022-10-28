Стало известно, как алкоголь влияет на принятие решений

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что употребление алкоголя сказывается на скорости принятия серьезных решений. Подробностями эксперт поделился в беседе с радио Sputnik.
Так, по словам медика, бокал вина или кружка пива может значительно ускорить процесс принятия решений, поскольку у человека меняются приоритеты – во главе становятся желания, а не обязательства. Кроме этого, если трезвому человеку всегда сложно сделать выбор, то под воздействием алкоголя ему станет проще принять решение:
"У него растормаживается нервная система, происходит небольшое отключение коры мозга. В этом состоянии идет ориентация на собственные желания, а не на разум – "надо" уступает "хочу".
Однако употребление спиртного может натолкнуть и на необдуманные поступки, в том числе нарушение закона:
"Это великая иллюзия, что спиртное помогает принимать важные решения. Оно помогает принимать ошибочные решения, не подлежащие исправлению".