Ученые объяснили причину 10 процентов преждевременных смертей

Ученые Университета Сан-Паулу выяснили, с чем были связаны 10 процентов преждевременных смертей в Бразилии в 2019 году. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Эксперты, чтобы оценить уровень потребления нездоровой пищи, провели анализ данных общенациональных репрезентативных исследований питания. В результате его процент составил 13-21 от общего количества пищи в рамках исследуемого периода.

В 2019 году было зафиксировано 541 260 смертей взрослых в возрасте от 30 до 69 лет, 261 061 из которых скончались из-за предотвратимых неинфекционных заболеваний. Таким образом в ходе исследования медики связали 57 тысяч смертей с употреблением ультра-обработанных пищевых продуктов (10,5 процента от общего числа).