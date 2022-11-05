Врач раскрыла продукты, которые нельзя есть больным псориазом

Замглавврача Московского центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина назвала продукты, от которых нужно отказаться пациентам с псориазом. Об этом сообщает издание "Секрет".

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По словам эксперта, если не следить за питанием, болезнь может обостриться. В числе продуктов, которые "категорически нельзя": фастфуд, цветная газировка, острые пряности и усилители вкуса.

"Питание должно быть сбалансированным, зависеть от образа жизни человека, от физических и эмоциональных нагрузок. Если физические нагрузки — немножко больше белка. Если умственные нагрузки — немножко больше углеводов. Это должно быть согласовано с врачом",

– отметила медик.

Помимо этого, врач отметила, что больным псориазом нельзя переедать, а также стоит проконсультироваться со специалистом по поводу жирорастворимых витаминов – они играют большую роль при заболевании.

Поршина также посоветовала соблюдать диету родственникам, проживающих с больным псориазом. Так пациенту будет легче придерживаться правильного питания.